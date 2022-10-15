  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: Это исторический момент для меня и семьи
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: Это исторический момент для меня и семьи

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Не больше и не меньше

Ломаченко: Это исторический момент для меня и семьи

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) рассказал, что готов к поединку за титул абсолютного чемпиона мира. Его слова цитирует ESNEWS:

"Это исторический момент для моей истории, истории моей жизни и нашей семьи.

Я говорил раньше, что бизнес и деньги мы можем потерять завтра, но мы никогда не потеряем свое наследие, свой исторический момент. Это навсегда останется в истории. Вот почему я стремлюсь к этой цели.

У моей жизни уже был шанс, но я им не воспользовался. Однако сейчас я снова приближаюсь к этой возможности. Если я этого заслужил, мне нужен еще один шанс. Но если нет, то без проблем жизнь продолжается" – сказал он.

Напомним, ранее Хэйни и Камбосос прошли церемонию взвешивания перед боем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде