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Ломаченко: Это исторический момент для меня и семьи
Не больше и не меньше
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) рассказал, что готов к поединку за титул абсолютного чемпиона мира. Его слова цитирует ESNEWS:
"Это исторический момент для моей истории, истории моей жизни и нашей семьи.
Я говорил раньше, что бизнес и деньги мы можем потерять завтра, но мы никогда не потеряем свое наследие, свой исторический момент. Это навсегда останется в истории. Вот почему я стремлюсь к этой цели.
У моей жизни уже был шанс, но я им не воспользовался. Однако сейчас я снова приближаюсь к этой возможности. Если я этого заслужил, мне нужен еще один шанс. Но если нет, то без проблем жизнь продолжается" – сказал он.
Напомним, ранее Хэйни и Камбосос
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