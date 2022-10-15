Ломаченко: Это исторический момент для меня и семьи

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) рассказал, что готов к поединку за титул абсолютного чемпиона мира. Его слова цитирует ESNEWS:

"Это исторический момент для моей истории, истории моей жизни и нашей семьи.

Я говорил раньше, что бизнес и деньги мы можем потерять завтра, но мы никогда не потеряем свое наследие, свой исторический момент. Это навсегда останется в истории. Вот почему я стремлюсь к этой цели.

У моей жизни уже был шанс, но я им не воспользовался. Однако сейчас я снова приближаюсь к этой возможности. Если я этого заслужил, мне нужен еще один шанс. Но если нет, то без проблем жизнь продолжается" – сказал он.