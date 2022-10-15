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Президент ТОР Rank: Я думаю, что бой Усик – Фьюри состоится в ближайшее время
Мы все его ждем
Фото: The Japan Times
Президент промоутерской компании ТОР Rank Тодд Дюбеф заявил, что надеется на скорую организацию поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (32-0 -1;23 КО). Его слова цитирует Sky Sports:
"Я думаю, что это сражение, безусловно, состоится в ближайшее время. Это цель каждого. Я считаю, что оба бойца хотят этого, фанаты желают этого поединка, и это момент коронации чемпиона супертяжелого веса" – сказал он.
Напомним, что ранее Уайлдер и Хелениус
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