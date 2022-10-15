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Майк Тайсон назвал своего фаворита в теннисе

Бокс
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Майк Тайсон назвал своего фаворита в теннисе

фото - talksport.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон назвал своего фаворита в мужском теннисе. Соответствующий комментарий он дал в подкасте Джимми Конорса.

"Конечно, это Джокович, и, пожалуй, Федерер. Новак оправился от многих травм, у меня к нему личная симпатия, но при этом я большой фанат Федерера. В расцвете сил он был настолько ловок, что просто летал в воздухе.

Надаль вездесущ на корте, но его теннис не так прекрасен, как у Федерера и Джоковича. Федерер действует плавно и элегантно" – сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина стала мамой.

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
XSport

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