Майк Тайсон назвал своего фаворита в теннисе

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон назвал своего фаворита в мужском теннисе. Соответствующий комментарий он дал в подкасте Джимми Конорса.

"Конечно, это Джокович, и, пожалуй, Федерер. Новак оправился от многих травм, у меня к нему личная симпатия, но при этом я большой фанат Федерера. В расцвете сил он был настолько ловок, что просто летал в воздухе.

Надаль вездесущ на корте, но его теннис не так прекрасен, как у Федерера и Джоковича. Федерер действует плавно и элегантно" – сказал он.