Британский супертяж: Джошуа – бизнесмен, поэтому он не согласился на бой с Фьюри

Британский супертяж Джо Джойс прокомментировал ситуацию вокруг потенциального поединка между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1; 23 КО) и Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует Metro.co.uk:

"Возможно, Джошуа проведет один-два более легких боя, а затем будет стремиться еще к одному большому. Но я этого не знаю. Он бизнесмен, ему нужно быть умным. По-видимому, потому Джошуа не согласился на поединок с Фьюри. Может быть, он хочет вернуться и повысить свою уверенность.

На этом уровне все бои тяжелые. Джошуа сильно бьет. Даже когда он боксирует на задней ноге, его удары чрезвычайно тяжелы. Он большой и быстрый парень, обладающий мощным ударом. Он немного помоложе. Это еще одно замечательное, сложное сражение. Все они или есть или были чемпионами в супертяжелом весе не просто так. Они твердые ребята" – сказал он.