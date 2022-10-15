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Тайсон Фьюри пашет в тренировочном зале. Видео
Британец просто огонь
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Британец упорно работает в тренировочном зале, готовясь к следующему поединку. Видео он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Уайлдер
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