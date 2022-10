Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Видео

В ночь с 15 на 16 октября в Бруклине (США) состоялся поединок между американским супертяжем Деонтеем Уайлдером (43-2-1; 42 КО) и финном Робертом Хелениусом (31-4; 19 КО).

Болельщики ожидали, что этот поединок станет конкурентным и увлекательным, однако произошло совсем наоборот. Хелениус действительно с самого начала боя пошел в атаку, пытался бросать двойки, однако совершенно забыл о защите. В конце первой трех минутки в одной из таких атак финн подошел к своему сопернику и пропустил мощный удар с правой стороны. Бесспорный и очень тяжелый нокаут.

После победы над Хелениусом наиболее вероятным соперником американца станет чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО). Если же не получится договориться о таком поединке, то еще одним претендентом на бой против Уайлдера является Энди Руис.

Deontay Wilder hits so hard that like half a punch sends you to the Kingdom of Dream. pic.twitter.com/YFTLgJoCRz