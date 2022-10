Хэйни уверенно победил Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона. Видео

В ночь с 15 на 16 октября в Мельбурне (Австралия) состоялся поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. На ринг вышли действующий обладатель звания, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) и местный боксер Джордж Камбосос (20-2; 10 КО).

В течение всего поединка, работая вторым номером, чемпиону удавалось просто разбивать защиту соперника, не оставляя тому никаких шансов. Удачные атаки со стороны претендента были, но их количество явно не соответствовало уровню такого сражения.

В итоге единогласным решением судей ( 119-109; 118-110; 118-110 ) победил действующий обладатель титула абсолютного чемпиона.

Следующим соперником Хэйни при определенных обстоятельствах может стать украинец Василий Ломаченко (16-2; 11 КО), который проведет свой поединок 29 октября на Madison Square Garden в США.

.@GeorgeKambosos bringing the crowd to their feet #HaneyKambosos2 | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/yB5fKUM8DK