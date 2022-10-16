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Хэйни – Камбосос: Видео-обзор боя за звание абсолютного чемпиона мира
Это было горячо
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 октября в Мельбурне (Австралия) состоялся
Вашему вниманию видео-обзор боя:
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