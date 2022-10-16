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Хэйни – Камбосос: Видео-обзор боя за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
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Это было горячо

Хэйни – Камбосос: Видео-обзор боя за звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 октября в Мельбурне (Австралия) состоялся поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0; 15 КО) и местным спортсменом Джорджем Камбососом (20-2; 10 КО).

Вашему вниманию видео-обзор боя:

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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