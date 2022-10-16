Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайлдер: Я готов, что моим соперником станет Усик
Уровень мотивации – самый высокий
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-2-1; 42 КО) прокомментировал
"Невероятно вернуться в Бруклин. Эта арена для меня как второй дом. Вернуться очень хорошо. Когда я вышел из самолета и стал ногой на землю, я почувствовал большую энергию. Я почувствовал любовь и поддержку, и это все, что мне нужно. Я знал, что это будет отличная ночь для меня так и было.
Я пытался держаться на расстоянии, потому что у Роберта сердце чемпиона, и я знал, на что он способен. Я не воспринимал его как должное, смотрел ему в глаза, и он действительно этого хотел. Мои соперники всегда выступают на самом высоком уровне.
Я подставил его, позволил ему дотянуться, а когда он дотянулся, то ударил. Это был отличный бой, а кто следующий соперник? Ходили слухи об Александре Усике, но я вижу, что его здесь нет. В большинстве случаев ребята, которые говорят, что хотят сражаться против меня, приходят на мои поединки.
Я готов к тому, что моим соперником станет любой, будь то Энди Руис или Усик. Деонтей Уайлдер вернулся, ажиотаж в дивизионе вернулся. Без Деонтея Уайлдера нет сверхтяжелого веса, это факт" – сказал он.
Напомним, что ранее Хэйни
Популярное сейчас
- Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"
- Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.10.2022
- Лидер сборной Англии пропустит ЧМ из-за травмы
- Уайлдер: Мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри и Усика
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс