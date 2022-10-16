Хэйни о возможном бое с Ломаченко: Я готов сражаться против всех желающих

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) после победы над Джорджем Камбососом (20-2; 10 КО) заявил, что готов выходить на поединок против любого. Слова американца цитирует BoxingScene:

"Я пошел туда, я знал, что он ждет джеба, но я хотел показать некоторые другие инструменты в моем арсенале. Мой папа хотел, чтобы я больше использовал хук, но я чувствовал, что сегодня вечером я выиграл бой благодаря правой руке.

Да, использовать правую руку против левшей всегда правильно. Он воин. Я снимаю шляпу перед Джорджем Камбососом.

Я, наверное, должен быть в рейтинге P4P. В первом бою он сказал, что у меня был только джеб. Сегодня показала себя правая рука. Я показал свою универсальность. Я дважды приезжал в Австралию и дважды победил этого парня в его родном городе. Я точно заслуживаю быть в рейтинге P4P."

О бое против Ломаченко или Дэвиса

"Я готов сражаться против всех желающих. Неважно, кто это. Я хочу сразиться с лучшими бойцами мира. Я считаю, что я лучший боец ​​в мире. Кто бы ни был следующим соперником, привидите его" – сказал он.