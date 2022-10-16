Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни о возможном бое с Ломаченко: Я готов сражаться против всех желающих
А желающих много
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) после
"Я пошел туда, я знал, что он ждет джеба, но я хотел показать некоторые другие инструменты в моем арсенале. Мой папа хотел, чтобы я больше использовал хук, но я чувствовал, что сегодня вечером я выиграл бой благодаря правой руке.
Да, использовать правую руку против левшей всегда правильно. Он воин. Я снимаю шляпу перед Джорджем Камбососом.
Я, наверное, должен быть в рейтинге P4P. В первом бою он сказал, что у меня был только джеб. Сегодня показала себя правая рука. Я показал свою универсальность. Я дважды приезжал в Австралию и дважды победил этого парня в его родном городе. Я точно заслуживаю быть в рейтинге P4P."
О бое против Ломаченко или Дэвиса
"Я готов сражаться против всех желающих. Неважно, кто это. Я хочу сразиться с лучшими бойцами мира. Я считаю, что я лучший боец в мире. Кто бы ни был следующим соперником, привидите его" – сказал он.
Напомним, что ранее Уайлдер
Популярное сейчас
- У Пепа нет проблем, ведь теперь у него есть Холанд. С чем Ливерпуль и Сити подходят к очной встрече
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 октября 2022
- Металлист уже третий, шанс для Лунина, поражение Миколенко. Главные новости за 15 октября
- Ломаченко: Это исторический момент для меня и семьи
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс