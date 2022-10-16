Беринчик показал команду, помогающую ему в подготовке к поединку. Фото

Украинский легковес Денис Беринчик проводит тренировочный лагерь к следующему поединку. Наш спортсмен проходит подготовку за границей, однако точного места болельщикам неизвестно.

Уже 26 ноября на арене О2 в Лондоне украинец выйдет на ринг, а его соперником станет французский обладатель титула EBU Иван Менди (47-5-1, 22 КО).

Напомним, что последний раз Беринчик (16-0; 9 КО) выходил на ринг еще в декабре 2021 года. Тогда украинец победил россиянина Ису Чаниева в рамках вечера бокса в Броварах.