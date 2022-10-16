Камбосос о поражении от Хэйни: Я отдал все, что мог

Австралийский легковес Джордж Камбосос (20-2; 10 КО) прокомментировал поражение в поединке против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я отдал все, что мог. Я очень горжусь собой. Этот парень – невероятно хороший боец. Хэйни входит в пятерку лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Его навыки и движения на самом высоком уровне. Он может подняться в первый полусредний вес и доминировать там долгое время. Я очень скромный в своей оценке, потому что провел с ним 24 раунда.

Я чувствую, что на этот раз провел бой с Хэйни гораздо лучше первого боя. Нам обоим пришлось приспосабливаться. У меня в будущем есть еще несколько больших поединков" – сказал он.