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Уайлдер расплакался на пресс-конференции после боя с Хелениусом. Видео

Бокс
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Действительно история до слез

Уайлдер расплакался на пресс-конференции после боя с Хелениусом. Видео

UA-Футбол
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Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-2-1; 42 КО) после победы над Робертом Хелениусом (31-4; 19 КО) расплакался на пресс-конференции, когда говорил о Причарде Колоне, который стал инвалидом после тяжелого нокаута.

"Мы видели, что может произойти. Посмотрите на Причарда Колоне. У этого парня нет детей. Они, черт возьми, не понимают, через что мы проходим. Он не сможет снова жить нормальной жизнью, потому что ему пришлось выйти в ринг, чтобы поддержать свою семью.

Теперь же его семья обязана заботиться о нем всю жизнь. Вероятно, он был храбр, когда помогал своей семье, но теперь им нужна помощь. Я много могу говорить об этом. Потому нельзя играть с такими вещами. Это серьезно. Мы не знаем, будет ли Роберт прежним после этого. Я просто сделал свою работу" – сказал он.

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В статье: Дионтей Уайлдер Роберт Хелениус
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