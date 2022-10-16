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Уайлдер расплакался на пресс-конференции после боя с Хелениусом. Видео
Действительно история до слез
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-2-1; 42 КО) после
"Мы видели, что может произойти. Посмотрите на Причарда Колоне. У этого парня нет детей. Они, черт возьми, не понимают, через что мы проходим. Он не сможет снова жить нормальной жизнью, потому что ему пришлось выйти в ринг, чтобы поддержать свою семью.
Теперь же его семья обязана заботиться о нем всю жизнь. Вероятно, он был храбр, когда помогал своей семье, но теперь им нужна помощь. Я много могу говорить об этом. Потому нельзя играть с такими вещами. Это серьезно. Мы не знаем, будет ли Роберт прежним после этого. Я просто сделал свою работу" – сказал он.
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