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Василий Ломаченко назвал лучших боксеров всех времен

Бокс
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Себя и Усика украинец не включил в рейтинг

Василий Ломаченко назвал лучших боксеров всех времен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий член рейтинга pound-for-pound, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) назвал трёх лучших, по его мнению, боксёров в истории.

"Как по мне, Рой Джонс входит в тройку лучших боксёров в истории. В детстве я любил смотреть его бои… Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Не хочу говорить, кто какое место занимает. Я считаю их тремя лучшими бойцами в нашем виде спорта", – сказал украинец в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведёт 30 октября в Нью-Йорке (США), где возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

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В статье: Василий Ломаченко
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