Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Василий Ломаченко рассказал, почему его бой с Джервонтой Дэвисом не состоялся
Украинец хотел бы встретиться в ринге с Дэвисом
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) рассказал, почему его бой против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (27-0, 25 KO) не состоялся.
"Я хотел бы увидеть Дэвиса против Райана Гарсии, Дэвина Хейни, Шакура Стивенсона или меня. Увидим, но знаете, я помню, как пять или шесть лет назад мы говорили о Дэвисе, об этом бое. Однако Мейвезер сказал: " Эй, забудьте. У нас есть другой вес.
Но зачем эта другая весовая категория? Для бизнеса? Ладно, ты бизнесмен. Однако если ты хочешь быть топовым бойцом, ты должен сразиться с лучшими. Дэвис очень хороший боксер, но ему нужно становиться лучше", – сказал Ломаченко.
Напомним, что Василий проведет следующий бой против Джемейна Ортиса 29 октября.
Популярное сейчас
- Больше полутысячи россиян. Генштаб обнародовал потери оккупантов за 17 октября
- Место проведения матча Динамо – Металлист до сих пор не определено
- Александрия - Кривбасс: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Уайлдер расплакался на пресс-конференции после боя с Хелениусом. Видео
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО