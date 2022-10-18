  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко рассказал, почему его бой с Джервонтой Дэвисом не состоялся
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко рассказал, почему его бой с Джервонтой Дэвисом не состоялся

Бокс
(1 голосов)

Украинец хотел бы встретиться в ринге с Дэвисом

Василий Ломаченко рассказал, почему его бой с Джервонтой Дэвисом не состоялся

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) рассказал, почему его бой против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (27-0, 25 KO) не состоялся.

"Я хотел бы увидеть Дэвиса против Райана Гарсии, Дэвина Хейни, Шакура Стивенсона или меня. Увидим, но знаете, я помню, как пять или шесть лет назад мы говорили о Дэвисе, об этом бое. Однако Мейвезер сказал: " Эй, забудьте. У нас есть другой вес.

Но зачем эта другая весовая категория? Для бизнеса? Ладно, ты бизнесмен. Однако если ты хочешь быть топовым бойцом, ты должен сразиться с лучшими. Дэвис очень хороший боксер, но ему нужно становиться лучше", – сказал Ломаченко.

Напомним, что Василий проведет следующий бой против Джемейна Ортиса 29 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде