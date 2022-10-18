Василий Ломаченко рассказал, почему его бой с Джервонтой Дэвисом не состоялся

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) рассказал, почему его бой против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (27-0, 25 KO) не состоялся.

"Я хотел бы увидеть Дэвиса против Райана Гарсии, Дэвина Хейни, Шакура Стивенсона или меня. Увидим, но знаете, я помню, как пять или шесть лет назад мы говорили о Дэвисе, об этом бое. Однако Мейвезер сказал: " Эй, забудьте. У нас есть другой вес.

Но зачем эта другая весовая категория? Для бизнеса? Ладно, ты бизнесмен. Однако если ты хочешь быть топовым бойцом, ты должен сразиться с лучшими. Дэвис очень хороший боксер, но ему нужно становиться лучше", – сказал Ломаченко.

Напомним, что Василий проведет следующий бой против Джемейна Ортиса 29 октября.