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Названа дата боя Диллиан Уайт - Джермейн Франклин
Он состоится в ноябре
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, британец Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) вернётся на ринг 26 ноября, сообщает издание boxingnews24. Место проведения поединка пока неизвестно.
Соперником 35-летнего Уайта станет 28-летний американец Джермейн Франклин (21-0, 14 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2015 года и провёл все свои поединки на территории США с локальными бойцами.
Уайт в своём последнем бою в апреле проиграл техническим нокаутом действующему обладателю титула WBC, соотечественнику Тайсону Фьюри.
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