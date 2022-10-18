Названа дата боя Диллиан Уайт - Джермейн Франклин

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, британец Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) вернётся на ринг 26 ноября, сообщает издание boxingnews24. Место проведения поединка пока неизвестно.

Соперником 35-летнего Уайта станет 28-летний американец Джермейн Франклин (21-0, 14 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2015 года и провёл все свои поединки на территории США с локальными бойцами.

Уайт в своём последнем бою в апреле проиграл техническим нокаутом действующему обладателю титула WBC, соотечественнику Тайсону Фьюри.