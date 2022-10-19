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Менеджер Уайлдера рассказал о возможном бое Деонтея с Джошуа

Бокс
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Пока неизвестно состоится ли он

Менеджер Уайлдера рассказал о возможном бое Деонтея с Джошуа

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Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, высказался о потенциальном поединке своего подопечного против звёздного британца Энтони Джошуа.

"Если команда Джошуа предложит подходящие условия, то мы, конечно, проведём бой в Великобритании. Но с финансовой точки зрения это может быть Саудовская Аравия или другая страна, всё зависит от них. Я считаю, что бой между Деонтеем и Энтони способен собрать 80 тыс. зрителей на "Уэмбли".

Два или три года назад, когда мы не согласовали условия этого боя, у Джошуа были варианты, он был на вершине мира. Сейчас у него не так много вариантов, и если Фьюри будет драться с Усиком, то единственный реальный большой бой для Джошуа — это поединок с Уайлдером. Если бы Деонтей проиграл, то разговоров об этом бы не было, но теперь есть время подумать — намечается как никогда грандиозный бой.

В идеале Уайлдер должен вернуться на ринг весной, где-то в марте следующего года. Предпочтение будет отдано Усику, Джошуа или Руису", — приводит слова Финкеля Boxing Scene.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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