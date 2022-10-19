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Майк Тайсон: На фотографиях, где будто бы кусаю за ухо, я заработал намного больше, чем меня оштрафовали

Бокс
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Сумма оказалась приличной

Майк Тайсон: На фотографиях, где будто бы кусаю за ухо, я заработал намного больше, чем меня оштрафовали

фото - talksport.com

Новина українською

Легенда бокса Майк Тайсон рассказал, сколько он заработал за фотографии, на которых он якобы кусает Эвандера Холифилда за ухо.

Напомним, что в третьем раунде матча-реванша Тайсон укусил Холифилда за ухо, оторвав кусочек и выплюнув его на ринг.

В то время Майк был оштрафован на 3 миллиона долларов за этот инцидент.

"Я где-то читал, что ты заработал 30 миллионов долларов, позирует для фотографий, делая вид, что кусаешь людей", — спросил журналист Тайсона.

"Слушай, я не знаю, было ли это 30 миллионов долларов, но это было более 3 миллионов долларов, за которые меня оштрафовали", — ответил Майк.

"Это новая картинка-трюк, каждый раз, дети, женщины, мужчины, пожилые женщины, пожилые мужчины говорят "сфотографируйся, кусая мне ухо", и я счастлив, что могу это сделать".

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
Talksport

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