Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон: На фотографиях, где будто бы кусаю за ухо, я заработал намного больше, чем меня оштрафовали
Сумма оказалась приличной
фото - talksport.com
Легенда бокса Майк Тайсон рассказал, сколько он заработал за фотографии, на которых он якобы кусает Эвандера Холифилда за ухо.
Напомним, что в третьем раунде матча-реванша Тайсон укусил Холифилда за ухо, оторвав кусочек и выплюнув его на ринг.
В то время Майк был оштрафован на 3 миллиона долларов за этот инцидент.
"Я где-то читал, что ты заработал 30 миллионов долларов, позирует для фотографий, делая вид, что кусаешь людей", — спросил журналист Тайсона.
"Слушай, я не знаю, было ли это 30 миллионов долларов, но это было более 3 миллионов долларов, за которые меня оштрафовали", — ответил Майк.
"Это новая картинка-трюк, каждый раз, дети, женщины, мужчины, пожилые женщины, пожилые мужчины говорят "сфотографируйся, кусая мне ухо", и я счастлив, что могу это сделать".
Популярное сейчас
- У Лунина будет встреча с руководством Реала по поводу нового контракта
- Мог бы помочь ВСУ с Shahed. Голкипер Атлетико, выбивая мяч, подбил камеру-паука над центром поля
- Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Хэйни уверенно победил Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона. Видео
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО