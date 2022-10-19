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Тренер Джошуа рассказал, чего ожидает от боя Энтони с Уайлдером
Оба бойца хороши
фото - boxingscene.com
Роберт Гарсия, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), высказался о его потенциальном поединке с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
"Ох, чуваки, это такой большой бой… и очень опасный для обоих. Потому что Уайлдера уже нокаутировали. Энтони же бывал только в нокдауне. И оба невероятно тяжело бьют. Я никогда не работал с Уайлдером, но я ощущал силу Джошуа. И он бьёт очень тяжело. Если кто-то попадёт, то победит нокаутом.
Да, они должны подраться. Но это должно произойти через один или два боя. Энтони необходимо провести ещё парочку выступлений. То же касается и Уайлдера. Пусть они выступят, а затем сразятся друг с другом", – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.
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