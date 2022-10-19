  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Джошуа рассказал, чего ожидает от боя Энтони с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Джошуа рассказал, чего ожидает от боя Энтони с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Оба бойца хороши

Тренер Джошуа рассказал, чего ожидает от боя Энтони с Уайлдером

фото - boxingscene.com

Новина українською

Роберт Гарсия, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), высказался о его потенциальном поединке с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

"Ох, чуваки, это такой большой бой… и очень опасный для обоих. Потому что Уайлдера уже нокаутировали. Энтони же бывал только в нокдауне. И оба невероятно тяжело бьют. Я никогда не работал с Уайлдером, но я ощущал силу Джошуа. И он бьёт очень тяжело. Если кто-то попадёт, то победит нокаутом.

Да, они должны подраться. Но это должно произойти через один или два боя. Энтони необходимо провести ещё парочку выступлений. То же касается и Уайлдера. Пусть они выступят, а затем сразятся друг с другом", – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде