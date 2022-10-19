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Джошуа не вернется в ринг в 2022 году
Энтони будет искать себе соперника
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) вернется на ринг в начале 2023 года, пишет Boxing Scene.
Экс-чемпион WBA, WBO, IBO и IBF хотел выйти на ринг 17 декабря в Лондоне, а Отто Валлин и Крис Арреола были возможны его соперниками.
Срыв переговоров по бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри побудил Энтони отложить свое возвращение.
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Источник:Tribuna
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