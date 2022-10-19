Василий Ломаченко: Я никогда не думал, что переживу войну за время своей жизни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью Top Rank рассказал о том, что он делал в первые дни войны в Украине.

"Я никогда не думал, что переживу войну за время своей жизни. Это ужасно. Это очень ужасно.

Когда война началась, я находился в Греции. Затем я не мог вернуться домой, поскольку все рейсы были отменены. Это было очень долгое путешествие. Я улетел в Румынию, после этого я поехал машиной к реке, сел на лодку и вернулся домой.

Это был второй день войны. На следующее утро я отправился к военным, получил оружие, одежду и начал готовиться к войне. Для себя я понял, что не могу покинуть дом, мою страну. Просто забываешь о своих целях, своих мечтах.

В этот момент разум сосредоточен на семье, на окружающих тебя людях, на том, чтобы сохранить жизнь. Никто не поймет этого, пока сам не пройдет через это. Очень тяжело, когда ложишься спать и слышишь сирены, бежишь в подвал. И никто не знает, как долго там придется находиться. Этот момент меняет нашу жизнь в стране.

Когда ты взрослый человек, ты понимаешь эту ситуацию, ты можешь приспособиться к войне. Но дети… Первые два-три месяца было захвачено большое количество городов и населенных пунктов в нашей стране. Поэтому не было понимания, что будет дальше, не было. Но настал момент, когда ситуация начала проясняться, нашим военным удалось отразить территории, мы пошли в наступление. Тогда уже стало ясно, что все должно быть хорошо."

Напомним, 29 октября Ломаченко проведет бой с Джемейном Ортисом.