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В WBO рассказали, когда Сауль Альварес узнает имя своего следующего соперника

Бокс
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Это случится в конце месяца

В WBO рассказали, когда Сауль Альварес узнает имя своего следующего соперника

фото - boxingscene.com

Новина українською

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за временный титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) между британцами Заком Паркером (22-0, 16 KO) и Джоном Райдером (31-5, 17 KO), который состоится 26 ноября в Лондоне (Великобритания).

Победитель станет обязательным претендентом на полноценный пояс, которым на данный момент владеет чемпион мира в четырёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO).

Райдер в феврале одержал крупнейшую победу в карьере, по итогам 12 раундов перебоксировав именитого американского экс-чемпиона Дэниела Джейкобса. Паркер в ноябре минувшего года досрочно остановил малоизвестного соотечественника Маркуса Моррисона

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В статье: Сауль Альварес
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