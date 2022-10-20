В WBO рассказали, когда Сауль Альварес узнает имя своего следующего соперника

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за временный титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) между британцами Заком Паркером (22-0, 16 KO) и Джоном Райдером (31-5, 17 KO), который состоится 26 ноября в Лондоне (Великобритания).

Победитель станет обязательным претендентом на полноценный пояс, которым на данный момент владеет чемпион мира в четырёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO).

Райдер в феврале одержал крупнейшую победу в карьере, по итогам 12 раундов перебоксировав именитого американского экс-чемпиона Дэниела Джейкобса. Паркер в ноябре минувшего года досрочно остановил малоизвестного соотечественника Маркуса Моррисона