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Девин Хэйни готов провести бой с Василием Ломаченко
Боксер жестко отреагировал на критику в свой адрес
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) в Twitter отреагировал на заявление экс-чемпиона мира Пола Малиньяджи о том, что американец может избегать поединка с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2, 11 .
"Я – все, чего хотел бы Полли. Он ненавидел меня с самого начала! Я ни от кого не уклоняюсь. Я хотел драться с Ломой, поскольку был его обязательным претендентом. Теперь, Паулина, вытащи мой **** из своего рта".
I’m everything Paulie wish he was… he been hating on me since the beginning! I’m not ducking or dodging nobody I been wanting to fight Loma since I was his MANDATORY! Now Paulina get my D*ck out your mouth https://t.co/um76dj1ziw— Devin Haney (@Realdevinhaney) October 19, 2022
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