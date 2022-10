Девин Хэйни готов провести бой с Василием Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) в Twitter отреагировал на заявление экс-чемпиона мира Пола Малиньяджи о том, что американец может избегать поединка с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2, 11 .

"Я – все, чего хотел бы Полли. Он ненавидел меня с самого начала! Я ни от кого не уклоняюсь. Я хотел драться с Ломой, поскольку был его обязательным претендентом. Теперь, Паулина, вытащи мой **** из своего рта".

I’m everything Paulie wish he was… he been hating on me since the beginning! I’m not ducking or dodging nobody I been wanting to fight Loma since I was his MANDATORY! Now Paulina get my D*ck out your mouth https://t.co/um76dj1ziw