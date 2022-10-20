  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Девин Хэйни готов провести бой с Василием Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Девин Хэйни готов провести бой с Василием Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Боксер жестко отреагировал на критику в свой адрес

Девин Хэйни готов провести бой с Василием Ломаченко

Фото: Твиттер

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) в Twitter отреагировал на заявление экс-чемпиона мира Пола Малиньяджи о том, что американец может избегать поединка с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2, 11 .

"Я – все, чего хотел бы Полли. Он ненавидел меня с самого начала! Я ни от кого не уклоняюсь. Я хотел драться с Ломой, поскольку был его обязательным претендентом. Теперь, Паулина, вытащи мой **** из своего рта".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде