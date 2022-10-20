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Чисора: Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри
Британец разместил новый пост в своих социальных сетях
independent.co.uk / РА
Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал анонс своего поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.
Ранее стало известно, что противостояние состоится 3 декабря в столице Великобритании Лондоне.
"Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри, и сделать это своим", — написал Чисора.
Напомним, впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере.
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