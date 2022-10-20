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Чисора: Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри

Бокс
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Британец разместил новый пост в своих социальных сетях

Чисора: Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри

independent.co.uk / РА

Новина українською

Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал анонс своего поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.

Ранее стало известно, что противостояние состоится 3 декабря в столице Великобритании Лондоне.

"Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри, и сделать это своим", — написал Чисора.

Напомним, впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере.

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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