Чисора: Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри

Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал анонс своего поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.

Ранее стало известно, что противостояние состоится 3 декабря в столице Великобритании Лондоне.

"Я собираюсь физически забрать то, что принадлежит Тайсону Фьюри, и сделать это своим", — написал Чисора.

Напомним, впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере.