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Бой Беринчика может состоятся в андеркарте поединка Фьюри — Чисора

Бокс
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Соперник пока неизвестен

Бой Беринчика может состоятся в андеркарте поединка Фьюри — Чисора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бой украинца Дениса Беринчика против француза Ивана Менди состоится 3 декабря в рамках андеркарда поединка Тайсон Фьюри – Дерек Чисора.

Промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, выкупил права на поединок с участием Беринчика, защищающего свой титул WBO International в легком весе.

Последний в этот момент бой Денис провел в декабре прошлого года, победив Ису Чаниева.

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В статье: Денис Беринчик
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Источник:
Sport.ua

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