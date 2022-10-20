Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Беринчика может состоятся в андеркарте поединка Фьюри — Чисора
Соперник пока неизвестен
Getty Images/Global Images Ukraine
Бой украинца Дениса Беринчика против француза Ивана Менди состоится 3 декабря в рамках андеркарда поединка Тайсон Фьюри – Дерек Чисора.
Промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, выкупил права на поединок с участием Беринчика, защищающего свой титул WBO International в легком весе.
Последний в этот момент бой Денис провел в декабре прошлого года, победив Ису Чаниева.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Причина отстранения Роналду – нежелание выходить на замену в матче с Тоттенхэмом
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Шапаренко считает, что причина кризиса Динамо в усталости
- Василий Ломаченко назвал лучших боксеров всех времен
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн