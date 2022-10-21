Александр Гвоздик посетил благотворительный аукцион Александра Усика в США

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с соотечественником, чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO та IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

"На благотворительном вечере фонда Усика. С моим старым другом", - написал Гвоздик.

Мероприятие прошло в The Beverly Hills Hotel в Калифорнии, США.

На этом аукционе разыгрывалась скульптура боксерской перчатки Сигитаса Снираса.