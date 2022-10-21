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Александр Гвоздик посетил благотворительный аукцион Александра Усика в США

Бокс
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На нем разыгрывалась скульптура боксерской перчатки

Александр Гвоздик посетил благотворительный аукцион Александра Усика в США

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с соотечественником, чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO та IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

"На благотворительном вечере фонда Усика. С моим старым другом", - написал Гвоздик.

Мероприятие прошло в The Beverly Hills Hotel в Калифорнии, США.

На этом аукционе разыгрывалась скульптура боксерской перчатки Сигитаса Снираса.

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В статье: Александр Гвоздик
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