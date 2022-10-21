Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Гвоздик посетил благотворительный аукцион Александра Усика в США
На нем разыгрывалась скульптура боксерской перчатки
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с соотечественником, чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO та IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.
"На благотворительном вечере фонда Усика. С моим старым другом", - написал Гвоздик.
Мероприятие прошло в The Beverly Hills Hotel в Калифорнии, США.
На этом аукционе разыгрывалась скульптура боксерской перчатки Сигитаса Снираса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Форвард Ливерпуля установил рекорд АПЛ – он сумел разбежаться почти до 40 км/ч
- Шаран: В конце игры с Металлистом 1925 над стадионом пролетели два самолета - это не так просто
- Майк Тайсон: На фотографиях, где будто бы кусаю за ухо, я заработал намного больше, чем меня оштрафовали
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн