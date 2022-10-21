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Эдди Хирн назвал фаворита в бою Уайлдер - Руис

Бокс
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Британец предположил в чью пользу может завершиться бой

Эдди Хирн назвал фаворита в бою Уайлдер - Руис

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Известный британский промоутер Эдди Хирн предположил, в чью пользу может закончиться потенциальный бой между мексиканцем Энди Руисом и американским боксёром Деонтеем Уайлдером. Хирн считает, что Бронзовый бомбардировщик не сумеет одержать победу в этом поединке.

"Поединок Уайлдера с Руисом — блестящий бой. Я вижу, как Энди побеждает Деонтея. Мне очень нравится, как боксирует Руис. Он выглядел лучше в бою с Ортисом и заслуженно победил.

Уайлдер был хорош в поединке с Хелениусом. Может быть, он уже и не в лучшей форме, но тем не менее остаётся очень опасным соперником. Деонтей великолепен в спорте, а Энди — настоящий воин", — приводит слова Хирна BoxingScene.

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В статье: Эдди Хирн
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