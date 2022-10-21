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Тренер Уайлдера: Деонтей - самый динамичный боец в истории этого вида спорта
В своём последнем поединке Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Роберта Хелениуса
фото - boxingscene.com
Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, признался, что считает своего подопечного "лучшим тяжеловесом и самым динамичный бойцом" в истории бокса.
"Деонтей — самый динамичный боец в истории этого вида спорта. Нет в мире боксёра, который может делать всё, что умеет Уайлдер. Это правда лучший тяжеловес в мире и самый динамичный боец в истории спорта. Если бы он не был моим братом, я бы всё равно так сказал. Я это знаю и вижу, а не просто так думаю. Он лучший прямо здесь и сейчас", — приводит слова Скотта BoxingScene.
В своём последнем поединке Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Роберта Хелениуса за три секунды до окончания первого раунда.
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