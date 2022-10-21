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Тайсон Фьюри выиграл спор на 10 тысяч фунтов у Фрэнка Уоррена 

Бокс
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Британец умеет зарабатывать деньги

Тайсон Фьюри выиграл спор на 10 тысяч фунтов у Фрэнка Уоррена 

Фото: The Guardian

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Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выиграл у своего менеджера Фрэнка Уоррена спор на 10 тысяч фунтов, что бой с соотечественником Энтони Джошуа не состоится.

На пресс-конференции Уоррен вручил Фьюри наличными выигрыш от пари. Тайсон был уверен, что этот бой не состоится, а Фрэнк был убеждён в обратном.

"Думаю, что конфликт между спонсорами в команде Джошуа был оправданием по отмене нашего боя. Спонсоры не разрешили ему драться со мной, при этом он не был главной стороной в организации боя с Усиком, но его спонсоры позволили подраться с Александром во второй раз. Поэтому сейчас этот аргумент выглядит странным.

У меня есть много спонсоров, и они платят мне большие деньги. Если бы мне сказали, что я не могу драться с Дереком Чисорой, знаете, что бы я ответил?" — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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В статье: Тайсон Фьюри
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