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Тайсон Фьюри: В феврале планирую поединок с Усиком
Британский боксер хочет боя с украинцем
Фото: The Guardian
Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, сколько поединков собирается провести в 2023 году.
"Я собираюсь провести три боя в следующем году. В феврале планирую поединок с Усиком. Ещё один бой можно провести в конце года, например, с Уайлдером, если он будет обязательным претендентом. Также есть вариант с Джо Джойсом, Даниэлем Дюбуа. Есть много британских боксёров, которых я смогу победить", — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Напомним, следующий бой Фьюри проведёт со своим соотечественником Дереком Чисорой.
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