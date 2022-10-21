Тайсон Фьюри: В феврале планирую поединок с Усиком

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, сколько поединков собирается провести в 2023 году.

"Я собираюсь провести три боя в следующем году. В феврале планирую поединок с Усиком. Ещё один бой можно провести в конце года, например, с Уайлдером, если он будет обязательным претендентом. Также есть вариант с Джо Джойсом, Даниэлем Дюбуа. Есть много британских боксёров, которых я смогу победить", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, следующий бой Фьюри проведёт со своим соотечественником Дереком Чисорой.