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Цены на бой Фьюри - Чисора стартуют от 75 долларов

Бокс
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Бой состоится на стадионе Тоттенхэма

Цены на бой Фьюри - Чисора стартуют от 75 долларов

independent.co.uk / РА

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3 декабря третий бой Дерека Чисоры (33-12, 23 KO) с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Бой пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспурс". На этой же арене в сентябре 2021 года чемпионом мира в сверхтяжелом весе стал Александр Усик (20-0, 13 KO), одолев Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

На этот бой цены колеблются от 65 до 2250 фунтов (93 с половиной тысяч гривен).

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В статье: Дерек Чисора
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