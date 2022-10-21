Цены на бой Фьюри - Чисора стартуют от 75 долларов

3 декабря третий бой Дерека Чисоры (33-12, 23 KO) с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Бой пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспурс". На этой же арене в сентябре 2021 года чемпионом мира в сверхтяжелом весе стал Александр Усик (20-0, 13 KO), одолев Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

На этот бой цены колеблются от 65 до 2250 фунтов (93 с половиной тысяч гривен).