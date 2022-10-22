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Усик: Мы бьемся на Светлой Стороне, поэтому победа будет обязательно за нами
Без сомнения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о цели своего благотворительного вечера в США. Соответствующий пост он опубликовал на странице Instagram.
"Вчера в The Beverly Hills Hotel состоялся благотворительный вечер для помощи пострадавшим от войны украинцам.
Огромная благодарность президенту Украины, Владимиру Зеленскому, фандрейзинговой платформе UNITED24, главному организатору ивента Амиру Бахадори, а также Эгису Климасу и всем, кто помогает Украине в это тяжелое время.
Мы сражаемся на Светлой Стороне, поэтому победа будет обязательно за нами!
Слава Украине" – написал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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