Усик: Мы бьемся на Светлой Стороне, поэтому победа будет обязательно за нами

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о цели своего благотворительного вечера в США. Соответствующий пост он опубликовал на странице Instagram.

"Вчера в The Beverly Hills Hotel состоялся благотворительный вечер для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Огромная благодарность президенту Украины, Владимиру Зеленскому, фандрейзинговой платформе UNITED24, главному организатору ивента Амиру Бахадори, а также Эгису Климасу и всем, кто помогает Украине в это тяжелое время.

Мы сражаемся на Светлой Стороне, поэтому победа будет обязательно за нами!

Слава Украине" – написал он.