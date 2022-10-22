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Ломаченко: Мы хотим остановить эту войну

Бокс
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Это правда, но враг не хочет

Ломаченко: Мы хотим остановить эту войну

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) на благотворительном мероприятии, организатором которого стал Александр Усик, рассказал о том, что его кум делает очень много для помощи украинцам. Слова боксера цитирует K.O. Artist Sports:

"Для нас это большое событие, поскольку Усик поддерживает многих украинцев, поддерживает нашу страну. Он много помогает Украине. Мне очень сложно объяснить вам, потому что мой английский ограничен.

В нашей стране ужасное время – хотим остановить эту войну. Я не хочу видеть, как умирает множество людей, поэтому мы устроили этот вечер" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал о цели благотворительного вечера.

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В статье: Василий Ломаченко
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