Ломаченко: Мы хотим остановить эту войну

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) на благотворительном мероприятии, организатором которого стал Александр Усик, рассказал о том, что его кум делает очень много для помощи украинцам. Слова боксера цитирует K.O. Artist Sports:

"Для нас это большое событие, поскольку Усик поддерживает многих украинцев, поддерживает нашу страну. Он много помогает Украине. Мне очень сложно объяснить вам, потому что мой английский ограничен.

В нашей стране ужасное время – хотим остановить эту войну. Я не хочу видеть, как умирает множество людей, поэтому мы устроили этот вечер" – сказал он.