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Ломаченко: Мы хотим остановить эту войну
Это правда, но враг не хочет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) на благотворительном мероприятии, организатором которого стал Александр Усик, рассказал о том, что его кум делает очень много для помощи украинцам. Слова боксера цитирует K.O. Artist Sports:
"Для нас это большое событие, поскольку Усик поддерживает многих украинцев, поддерживает нашу страну. Он много помогает Украине. Мне очень сложно объяснить вам, потому что мой английский ограничен.
В нашей стране ужасное время – хотим остановить эту войну. Я не хочу видеть, как умирает множество людей, поэтому мы устроили этот вечер" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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