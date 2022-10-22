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Усик о Фьюри: Он полностью сошел с ума

Бокс
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Усик о Фьюри: Он полностью сошел с ума

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о решении своего коллеги, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) выйти на бой против Дерека Чисоры (33-12; 23 КО). Его слова цитирует K.O. Artist Sports:

"Вообще ничего не думаю по этому поединку. Тайсон Фьюри сошел с ума" – сказал Усик.

Бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне (Великобритания).

Напомним, что ранее Фьюри анонсировал поединок против Усика.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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