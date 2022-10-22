Усик о Фьюри: Он полностью сошел с ума

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о решении своего коллеги, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) выйти на бой против Дерека Чисоры (33-12; 23 КО). Его слова цитирует K.O. Artist Sports:

"Вообще ничего не думаю по этому поединку. Тайсон Фьюри сошел с ума" – сказал Усик.

Бой Фьюри – Чисора состоится 3 декабря в Лондоне (Великобритания).