Майк Тайсон обратился к Усику: Я всегда буду в твоем углу, брат

Легенда мирового бокса, американец Майк Тайсон призвал неравнодушных присоединяться к Usyk Foundation, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Его слова цитирует K.O. Artist Sports:

"Хочу поздравить чемпиона Усика со всеми его большими достижениями. Я всегда буду в твоем углу, брат.

Пожалуйста поддержите его фонд. Усик пытается помочь Украине в этом бою. Благословение Украине" – сказал Майк.