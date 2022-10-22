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Майк Тайсон обратился к Усику: Я всегда буду в твоем углу, брат
Очень приятные слова
фото - talksport.com
Легенда мирового бокса, американец Майк Тайсон призвал неравнодушных присоединяться к Usyk Foundation, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Его слова цитирует K.O. Artist Sports:
"Хочу поздравить чемпиона Усика со всеми его большими достижениями. Я всегда буду в твоем углу, брат.
Пожалуйста поддержите его фонд. Усик пытается помочь Украине в этом бою. Благословение Украине" – сказал Майк.
Напомним, что ранее Усик
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