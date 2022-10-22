Фьюри встретится с победителем пары Уайлдер – Руис

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) получит обязательного претендента на свой титул. Им станет победитель встречи Уайлдер-Руис, если такое сражение состоится. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. Его слова цитирует ESNEWS:

"WBC устроил турнир, Руис победил Ортиса, Уайлдер одолел Хелениуса. Теперь они встретятся в бою за звание обязательного соискателя по линии WBC. Мы ожидаем, что это будет отличный анонс и отличный бой, чтобы определить претендента на титул в тяжелом весе" – сказал он.