Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри встретится с победителем пары Уайлдер – Руис
Это уже обязательно
Фото: MMA Fighting
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) получит обязательного претендента на свой титул. Им станет победитель встречи Уайлдер-Руис, если такое сражение состоится. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. Его слова цитирует ESNEWS:
"WBC устроил турнир, Руис победил Ортиса, Уайлдер одолел Хелениуса. Теперь они встретятся в бою за звание обязательного соискателя по линии WBC. Мы ожидаем, что это будет отличный анонс и отличный бой, чтобы определить претендента на титул в тяжелом весе" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Укрэнерго сообщает о временном отключении электроэнергии в нескольких областях
- ВСУ уничтожили российского подполковника, начальника разведки десантной бригады
- Моуриньо заинтересовался Мудриком, Рибери завершил карьеру. Главные новости за 21 октября
- Эдди Хирн назвал фаворита в бою Уайлдер - Руис
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+