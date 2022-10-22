Украинка Мария Ловчинская – чемпионка Европы по боксу

Украинская боксерша Мария Ловчинская приняла участие в финале чемпионата Европы-2022 по боксу в весовой категории 81 кг. В решающем бое она победила представительницу Азербайджана Айнур Рзаеву.

Это золото чемпионата Европы стало первым в карьере Ловчинской. Ранее она брала золото на молодежном ЧЕ-2018 года, а также серебро на ЧМ-2018. Помимо нее в ЧЕ-2022 приняла участие еще одна украинка – Мария Бова взяла серебро в весовой категории 63 кг.