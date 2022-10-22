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Украинка Мария Ловчинская – чемпионка Европы по боксу

Бокс
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В финале ЧЕ победила азербайджанку Айнур Рзаеву

Украинка Мария Ловчинская – чемпионка Европы по боксу

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская боксерша Мария Ловчинская приняла участие в финале чемпионата Европы-2022 по боксу в весовой категории 81 кг. В решающем бое она победила представительницу Азербайджана Айнур Рзаеву.

Это золото чемпионата Европы стало первым в карьере Ловчинской. Ранее она брала золото на молодежном ЧЕ-2018 года, а также серебро на ЧМ-2018. Помимо нее в ЧЕ-2022 приняла участие еще одна украинка – Мария Бова взяла серебро в весовой категории 63 кг.

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В статье: Бокс Мария Ловчинская
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