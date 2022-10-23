Усик встретился с одним из самых известных фактеров мира. Фото

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) в США встретился с легендарным актером, знаменитым Дольфом Лунгреном. Об этом сам голливудец рассказал на своей странице в Instagram.

"На обеде в Беверли-Хиллз с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Александром Усиком, у которого три из четырех титулов мира после победы над Джошуа. Хороший парень и отличный боец, после вторжения в Киев вернувшийся в состав ВСУ. Жесткий товарищ по оружию для "Неудержимых-5"?"