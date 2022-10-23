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Ломаченко – Ортис: TOP Rank опубликовали зажигательное промо-видео поединка
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Фото: Твіттер
29 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой между украинским легковесом Василием Ломаченко (16-2; 11 КО) и американцем Джемейном Ортисом (16-0-1; 8 КО) .
Промоутерская компания TOP Rank опубликовала зажигательное промо-видео поединка:
Напомним, ранее Усик
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