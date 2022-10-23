Александр Усик принял вызов Фьюри

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о своих ближайших планах на будущее. В частности, наш соотечественник заявил, что готов выйти на бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует ESNews:

"Я разберусь с Тайсоном Фьюри, потом будем общаться с Деонтеем (Уалдером – прим)" – сказал украинец.