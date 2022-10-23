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Александр Усик принял вызов Фьюри

Бокс
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Будет бой

Александр Усик принял вызов Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о своих ближайших планах на будущее. В частности, наш соотечественник заявил, что готов выйти на бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует ESNews:

"Я разберусь с Тайсоном Фьюри, потом будем общаться с Деонтеем (Уалдером – прим)" – сказал украинец.

Напомним, ранее Усик встретился с известным голливудским актером.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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