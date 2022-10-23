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Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября

Бокс
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Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

UA-Футбол
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29 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой между украинским легковесом Василием Ломаченко (16-2; 11 КО) и американцем Джемейном Ортисом (16-0-1; 8 КО) .

Промо-видео боя

Украинские болельщики смогут просмотреть поединок в видеоформате на платформе MEGOGO в разделе Спорт или на канале MEGOGO Гонг.

На международную аудиторию бой покажет телеканал ESPN+.

Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву 30 октября.

Напомним, что свой крайний бой украинец провел 14 декабря 2021 против гонца Ричарда Комми, победив в поединке единогласным решением судей.

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В статье: Василий Ломаченко
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