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Промоутер Фьюри: Чисора – лучший из доступных вариантов

Бокс
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Так себе аргумент

Промоутер Фьюри: Чисора – лучший из доступных вариантов

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал выбор следующего соперника для своего подопечного. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не постараюсь переписать историю и сказать вам, что это тот бой, которого мы всегда хотели. Нет, это не так. Мы изучили бой против Александра Усика, но он заявил, что не будет готов к началу следующего года.

Затем Тайсон сделал очень щедрое предложение Энтони Джошуа, и мы все знаем, что из этого вышло, так что я не буду вдаваться в подробности.

Вычеркнув эти два из уравнения, просмотрите рейтинг BoxRec, и вы увидите, что Дерек – самый лучший и доступный вариант.

Мы могли бы подождать, но Тайсон хочет сразиться, и я гарантировал ему, что мы устроим для него бой в декабре. Это хорошая новость для фанатов, потому что он хочет этот бой, прежде чем провести три поединка в следующем году" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик принял вызов Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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