Украина взяла шесть медалей на ЧЕ по боксу. Среди них – три золота

Сборная Украины приняла участие в чемпионате Европы-2022 по боксу среди женщин, который проходил в черногорском городе Будва. Украинкам удалось взять сразу шесть медалей в различных весовых категориях.

Среди них: три золота (Татьяна Коб, Анастасия Ковальчук и Мария Ловчинская), одно серебро (Мария Бова) и две бронзы (Анастасия Черноколенко и Раиса Пискун).

Таким образом, Украина заняла второе место в общем медальном зачете, пропустив вперед лишь Ирландию. Примечательно, что подобный случай – три золота на турнире – произошел со сборной Украины по боксу впервые. Предыдущий рекорд был два золота.