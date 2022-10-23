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Украина взяла шесть медалей на ЧЕ по боксу. Среди них – три золота

Бокс
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Очень успешное выступление украинских боксерш на турнире

Украина взяла шесть медалей на ЧЕ по боксу. Среди них – три золота

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины приняла участие в чемпионате Европы-2022 по боксу среди женщин, который проходил в черногорском городе Будва. Украинкам удалось взять сразу шесть медалей в различных весовых категориях.

Среди них: три золота (Татьяна Коб, Анастасия Ковальчук и Мария Ловчинская), одно серебро (Мария Бова) и две бронзы (Анастасия Черноколенко и Раиса Пискун).

Таким образом, Украина заняла второе место в общем медальном зачете, пропустив вперед лишь Ирландию. Примечательно, что подобный случай – три золота на турнире – произошел со сборной Украины по боксу впервые. Предыдущий рекорд был два золота.

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В статье: сборная Украины по боксу
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