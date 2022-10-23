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Женская сборная Украины – вторая на чемпионате Европы-2022

Бокс
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Молодцы, девушки

Женская сборная Украины – вторая на чемпионате Европы-2022

Конкурент

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по боксу заняла второе место в медальном зачете прошедшего в черногорском городе Будва Чемпионата Европы-2022.

Наши девушки завоевали 6 наград – 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Золотыми призерами соревнований стали Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг) и Мария Ловчинская (свыше 81 кг).

Мария Бова стала вице-чемпионкой в ​​категории до 63 кг. Бронзовые награды добыли Анастасия Черноколенко (до 75 кг) и Раиса Пискун (до 81 кг).

На прошлом ЧЕ-2019 Украина завоевала 5 медалей – 1 серебро и 4 бронзы.

Топ-3 медального зачета женского ЧЕ-2022 по боксу

1. Ирландия – 7 (3 золота + 2 серебра + 2 бронзы)

2. Украина – 6 (3+1+2)

3. Болгария – 4 (1+2+1)

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В статье: сборная Украины по боксу
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