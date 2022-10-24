Райан Гарсия заявил о готовности к бою с Джервонтой Дэвисом

Американский легковес Райан Гарсия (23-0, 19 KO) в Twitter заявил, что готов провести поединок против регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (23-0, 19 KO).

"Когда мы с "Танком" сразимся, я буду очень гордым бойцом, наконец, непобедимым бойцом в топовом-бою. Я собираюсь победить, но все же было бы очень круто увидеть это".

Сейчас стороны боксеров ведут переговоры по контракту.