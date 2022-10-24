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Райан Гарсия заявил о готовности к бою с Джервонтой Дэвисом

Бокс
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Американец уверен в своем превосходстве

Райан Гарсия заявил о готовности к бою с Джервонтой Дэвисом

Новина українською

Американский легковес Райан Гарсия (23-0, 19 KO) в Twitter заявил, что готов провести поединок против регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (23-0, 19 KO).

"Когда мы с "Танком" сразимся, я буду очень гордым бойцом, наконец, непобедимым бойцом в топовом-бою. Я собираюсь победить, но все же было бы очень круто увидеть это".

Сейчас стороны боксеров ведут переговоры по контракту.

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В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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