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Фрэнк Уоррен: Мы пытались устроить бой между Фьюри и Усиком
Команда надеется, что все получится
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО), рассказал, что они хотят организовать бой британца с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13) КО).
"Последние несколько лет мы усердно работали в сверхтяжелом весе, продвигая наших ребят в разных организациях. Я доволен результатами, которых мы добились.
Мы пытались устроить бой между Фьюри и Усиком раньше. Вот к чему мы шли. Александр отказался боксировать с Тайсоном в этом году. Это большое сражение, которое мы хотим увидеть.
Поэтому у Усика нет разминочного поединка, и он перейдет прямо к делу.
Если он откажется сразиться с Фьюри, то мы будем настаивать, чтобы он провел обязательные защиты. В таком случае у нас есть два кандидата ему в соперники", - сказал Уоррен.
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