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Фрэнк Уоррен готов организовать бой Усика с другими своими бойцами, если не удастся провести бой с Фьюри

Бокс
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Фрэнк Уоррен готов организовать бой Усика с другими своими бойцами, если не удастся провести бой с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, заявил, что чемпион WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик может провести бой с одним из своих бойцов, если не удастся провести поединок с Цыганским королём.

Один из подопечных Уоррена, британец Джо Джойс (15-0, 14 KO) является обязательным претендентом на титул WBO. Другой — британец Даниэль Дюбуа (18-1, 17 KO) – обладатель регулярного титула WBA.

"Мы все были готовы к тому, чтобы организовать поединок. Усик отказался. Это большой бой, и мы все хотим, чтобы он состоялся. Усик перейдёт прямо к делу, у него не будет разминочных боёв. Если он не подерётся с Тайсоном, тогда мы будем настаивать на обязательной защите – у нас есть два варианта", – приводит слова функционера Sky Sports.

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В статье: Тайсон Фьюри
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