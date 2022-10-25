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Эдди Хирн: Джошуа вернется в январе или феврале
Уже известен и возможный соперник британца
Промоутер Эдди Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
"Скорее всего, Джошуа вернется в январе или феврале. Он действительно хочет сразиться с Дилланом Уайтом.
Он 26 ноября проведет поединок с Джермейном Франклином. Посмотрим, чем завершится этот бой.
Думаю, что именно Уайт является фаворитом на бой с Джошуа. Если, конечно, он пройдет ближайшего соперника.
Отто Валлин не раз к нам обращался. Думаю, это тоже хорошее сражение", - рассказал Хирн в эфире DAZN Boxing Show.
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