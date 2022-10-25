Эдди Хирн: Джошуа вернется в январе или феврале

Промоутер Эдди Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Скорее всего, Джошуа вернется в январе или феврале. Он действительно хочет сразиться с Дилланом Уайтом.

Он 26 ноября проведет поединок с Джермейном Франклином. Посмотрим, чем завершится этот бой.

Думаю, что именно Уайт является фаворитом на бой с Джошуа. Если, конечно, он пройдет ближайшего соперника.

Отто Валлин не раз к нам обращался. Думаю, это тоже хорошее сражение", - рассказал Хирн в эфире DAZN Boxing Show.