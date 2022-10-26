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Бой Уайлдера и Хелениуса собрал 75 тысяч платных просмотров в США

Бокс
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Деонтей одержал победу в этом бою

Бой Уайлдера и Хелениуса собрал 75 тысяч платных просмотров в США

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бой между боксёрами Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом собрал около 75 тысяч платных просмотров в США, сообщает Fight Freaks Unite.

Эта цифра включает в себя покупки на всех платформах, будь то линейная система pay-per-view на кабельном телевидении и спутниковых сервисах или же цифровые платформы, такие как PPV. com и FITE.tv.

Напомним, Уайлдер одержал победу нокаутом над Хелениусом за три секунды до конца первого раунда.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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