Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Уайлдера и Хелениуса собрал 75 тысяч платных просмотров в США
Деонтей одержал победу в этом бою
фото - boxingscene.com
Бой между боксёрами Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом собрал около 75 тысяч платных просмотров в США, сообщает Fight Freaks Unite.
Эта цифра включает в себя покупки на всех платформах, будь то линейная система pay-per-view на кабельном телевидении и спутниковых сервисах или же цифровые платформы, такие как PPV. com и FITE.tv.
Напомним, Уайлдер одержал победу нокаутом над Хелениусом за три секунды до конца первого раунда.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.10.2022
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- "Поддержите этого козака". Мудрик после матча с Селтиком встал на защиту Сикана
- Усик встретился с одним из самых известных фактеров мира. Фото
- Я бы полетел на драконе в Кремль. Автор Игры Престолов и Дома Дракона высказался про путина. ВИДЕО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн