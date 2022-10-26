  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: У Ортиса хороший боксёрский арсенал
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: У Ортиса хороший боксёрский арсенал

Бокс
(1 голосов)

Украинец рассказал, почему выбрал именно Джэймена

Ломаченко: У Ортиса хороший боксёрский арсенал

Boxingscene

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) вернуться на ринг, объяснил, почему его соперником стал малоизвестный американский проспект Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO).

"Это молодой и амбициозный боец, непобеждённый. И у него хороший боксёрский арсенал. У меня, в принципе, особо вариантов и не было, поскольку по понятным причинам я долгое время не выступал.

Я не мог после перерыва выходить сразу же на топовых бойцов. В этом не было смысла. Итак, мне предложили двух возможных претендентов, и я выбрал Ортиса, поскольку он не имеет поражений", – сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде